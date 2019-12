LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Metro AG vor den am 11. Dezember erwarteten Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Vor allem der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr sowie der Stand zum Verkauf der Real-Tochter dürften von Interesse sein, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 indes dürften wenig Überraschendes beinhalten, da der Handelskonzern bereits seine Quartalsumsätze veröffentlicht und die Ebitda-Prognose bestätigt habe./kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.