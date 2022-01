MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Add" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Handelskonzern investiere mehr in sein Wachstum und lege den Fokus daher weniger auf die Profitabilität, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ambitionen des Konzerns klängen auf den ersten Blick eher zaghaft. Er sieht das Unternehmen aber auf einem guten Weg, um gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 16:08 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



