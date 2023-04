NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen zum ersten Quartal von 225 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Facebook-Konzern habe sowohl mit seinen Resultaten als auch mit Blick auf die Unternehmensprognose besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kurzvideo-Format Reels dränge die Video-App Tiktok immer stärker zurück./la/ajx;