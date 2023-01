NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta vor der Berichtssaison großer US-Konzerne von 150 auf 160 US-Dollar angehoben. Die Einstufung für den Social-Media-Riesen beließ Analyst Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Outperform". Seine Analysen deuteten auf ein etwas verbessertes Werbeumfeld hin, schrieb er. Er passte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für Meta daraufhin etwas nach oben an./tih/jha/;