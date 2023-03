NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die nun schon zum dritten Mal gesenkte Investitionsplanung für das laufende Jahr sollte das Ergebnis je Aktie der Facebook-Mutter um mindestens drei Prozent steigern, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf den Umsatz sollte dieser Schritt aber nur begrenzt Einfluss haben./gl/jha/;