FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Meta von 125 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine so, als habe der Social-Media-Konzern (Facebook, Instagram) seine richtige Medizin gefunden, schrieb Analyst Benjamin Black in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Herausforderungen seien in seinen Augen eher kurzfristiger Art, sodass der Gegenwind bei Zeit nachlassen sollte. Das Unternehmen lege nun auch seinen Fokus stärker auf Effizienz./tih/zb;