ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Meta angesichts aktueller Entwicklungen am Werbetechnik-Markt auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 US-Dollar belassen. Analyst Lloyd Walmsley beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie intensiv mit der Apple-Ankündigung des Werbe-Frameworks Skadnetwork 4.0. Er kommt zu dem Schluss, dass dieses ein bescheidener Vorteil für Werbetreibende ist, aber keine große funktionelle Verbesserungen mit sich bringt./tih/he;