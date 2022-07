FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Meta von 265 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 27. Juli nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des Facebook-Mutterkonzerns könnten weniger schlecht als befürchtet ausfallen und ausreichen, die Aktie zu unterstützen, schrieb Analyst Benjamin Black in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn seit den Erstquartalszahlen Ende April habe sie angesichts von Konjunktursorgen und des Aufstiegs des Videoportals Tiktok bereits rund 15 Prozent verloren. Der Fokus dürfte auf dem Ausblick auf das dritte Quartal liegen, in dem das Umsatzwachstum sich beschleunigen sollte./gl/tih



