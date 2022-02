NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 445 auf 355 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bericht zum operativen Geschäft im vierten Quartal habe die Anleger der Facebook-Mutter schnell an die Mischung aus Plattformumstellung, Margenrückgang und ausgeprägte Kursvolatilität erinnert, die sie bereits im Sommer 2018 angetroffen hätten, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Aktien aber wieder ansprechender bewertet, zudem habe sich der Konzern inzwischen bei der Verteilung globaler digitaler Werbebudgets etabliert. Damit blieb es bei der Kaufempfehlung./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 03:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





