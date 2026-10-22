Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Meta nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 884 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Social-Media- und Technologieriesen liege ebenso über den Konsensschätzungen wie die entsprechende Prognose für das Schlussquartal, schrieb Stephen Ju am Mittwoch. Dies deute darauf hin, dass der Druck auf die Gewinne (EPS) nachlasse. Entsprechend könnten die EPS-Schätzungen weiter steigen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 884.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 697.52
|
Abst. Kursziel*:
26.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 656.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.65%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
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|Meta Platforms Neutral
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|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|542.00
|-4.91%
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