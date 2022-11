Merck 160.80 CHF 1.93% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 193 auf 183 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Keyur Parekh erwartet in einem Ausblick vom Dienstagabend, dass die Darmstädter die Erwartungen im dritten Quartal weitgehend erfüllen konnten. Die entscheidende Frage für die Anleger dürfte sein, ob der Life-Science-Bereich seine gute Entwicklung fortsetzen kann. Parekh sieht letztlich anderswo in der Branche weiter bessere Chancen und nahm Änderungen an der Bewertung vor./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



