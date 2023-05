LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen und dem Ausblick des Pharma- und Chemiekonzerns stießen die Investoren einen Seufzer der Erleichterung aus, gerade nach den Schwierigkeiten der Konkurrenz im Life-Science-Bereich im ersten Quartal, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn die Darmstädter die Prognose für das Life-Science-Geschäft gesenkt hätten, so falle die Senkung doch nicht zu stark aus und werde zudem größtenteils von einer sehr starken Entwicklung im Healthcare-Bereicht ausgeglichen./ajx/ngu;