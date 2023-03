NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Zahlen und Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das operative Quartalsergebnis des Pharma- und Spezialchemiekonzerns vor Sondereffekten habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensprognose für 2023 zu dieser Kenngröße dürfte außerdem zu einer weiteren Kürzung der Konsensschätzung führen. Das alles sollte jedoch angesichts der jüngsten Kursverluste bereits im Aktienkurs eingepreist sein, selbst wenn die Aktie an diesem Donnerstag anfangs nochmals um 2 bis 3 Prozent fallen könnte./ck/mis;