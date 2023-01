NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern könnte im Schlussquartal 2022 den Konsens insgesamt knapp verfehlt haben, so dass diese sinken könnten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ngu;