LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field passte ihren Bewertungsmaßstab für die Papiere der Darmstädter in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht nach oben an. Die Expertin hat nach der Telefonkonferenz mehr Vertrauen in einen weiter guten Lauf im Bereich Life Sciences. Hiermit habe man Schwächen in der Sparte Electronics ausgleichen können./ag/zb;