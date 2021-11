LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 215 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Rosie Turner hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Chemie- und Pharmakonzern an. Sie begründete dies mit dem starken Ergebnis im dritten Quartal und ermutigenden Aussagen des Unternehmens zur Forschungs- und Entwicklungspipeline. Merck sei eines der qualitativ hochwertigsten Unternehmen mit einem starken und beständigen Wachstumsprofil./tih/zb



