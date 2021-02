NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA vor den am 4. März erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen (Konsens) seien nun draußen und er liege nur leicht über der Ergebnisprognose des Konsens von 1,58 Euro je Aktie, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erwartung an das Jahresergebnis 2021 je Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns von 6,77 Euro hält er zugleich für etwas zu gering./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 16:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.