ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Merck KGaA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der erste Kapitalmarkttag des Pharma- und Spezialchemiekonzerns unter der neuen Chefin Belen Garijo habe als Kernbotschaften das gestiegene Vertrauen in eine Wachstumsbeschleunigung und den dafür nötigen Investitionsbedarf enthalten, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Merck habe die mittelfristigen Ziele angehoben und bis zu neun Milliarden Euro für Übernahmen zur Verfügung, wolle sich aber eher auf kleinere Zukäufe konzentrieren./gl/ag



