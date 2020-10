NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Getrieben vom Life-Science-Geschäft und der Halbleiterbranche verspreche er sich von dem Chemie- und Pharmakonzern ein starkes drittes Quartal, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu beitragen dürfte auch eine Auflösung von Rückstellungen, was bereits signalisiert, aber vom Konsens noch nicht eingearbeitet worden sei./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 00:15 / GMT



