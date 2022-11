FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 210 Euro auf "Kaufen" belassen. Dies schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft. "Die Fernseh-Zukunft heißt OLED ? die WM 2022 kommt aber noch zu früh", so der Experte./ag/ajx;