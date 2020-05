FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA vor Zahlen von 128 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz der Belastungen durch die Covid-190-Krise erwarte er ein gutes erstes Quartal, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Da die eingetretene weltweite Ausbreitung des neuartigen Virus im zweiten Quartal in der Prognose des Pharmakonzerns noch nicht enthalten sei, liege er mit seinen nun gesenkten Gewinnschätzungen unter der Annahme von Merck./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 14:27 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 14:33 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.