FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Merck KGaA von 107 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Neubewertung aller Unternehmensteile. Das Wachstum des Pharma- und Spezialchemiekonzerns werde vor allem durch die Laborsparte getragen. Die Spezialmaterialien sollten unterdessen ihren Tiefpunkt in diesem Jahr erreichen und ab 2020 von der Übernahme des US-Anbieters Versum profitieren. Die Pharmasparte ziehe unterdessen Nutzen aus neuen profitablen Produkten./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 13:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 13:19 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.