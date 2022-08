HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 195 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen Kennziffern habe sie ihr Bewertungsmodell für den Pharma- und Spezialchemiekonzern aktualisiert, schrieb Analystin Diana Na in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten höhere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre 2022 bis 2024./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.