HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Für die kommenden zehn Jahre sei für die Pharmakonzerne eine Umsatzbelastung von sechs Prozent jährlich durch auslaufende Patente zu erwarten, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Davon seien US-Firmen allerdings stärker betroffen als die europäischen Unternehmen. In den vergangenen fünf Jahren sei es gelungen, die auslaufenden Patente durch einen höheren Medikamentenabsatz auszugleichen./mf/edh



