HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA von 167 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Einschätzung des Pharma- und Spezialchemiekonzerns an die neue Strategie, die Unternehmensziele und die jüngsten Marktbewegungen an. Doch selbst auf Basis des optimistischeren Ausblicks bedeute das neue Kursziel ein neunpozentiges Rückschlagsrisiko./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.