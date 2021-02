HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Merck KGaA mit "Hold" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung aufgenommen. Innovationskraft und hohe Flexibilität seien hervorstechende Merkmale des südhessischen Pharmakonzerns, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei gleich mehreren langfristigen Wachstumstrends verpflichtet. Allerdings sei auch die Bewertung inzwischen hoch./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.