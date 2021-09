HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag mit neuem Wachstumsziel von 167 auf 210 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß lobte die Pläne der Darmstädter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bleibt in der Nähe des Rekordhochs jedoch neutral für die Aktien gestimmt./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2021 / 11:42 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 11:53 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.