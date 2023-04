NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 210 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Kursentwicklung der Aktien in Relation zum europäischen Gesundheitssektor biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Analystin Rosie Turner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechne mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Das niedrigere Kursziel begründete Turner mit generell niedrigeren Bewertungen in der Branche./bek/mis;