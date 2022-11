FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Kennziffern des Pharma- und Chemiekonzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Darmstädter den Jahresausblick in einem schwierigen Konjunkturumfeld bestätigt./edh/ngu;