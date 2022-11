NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analystin Rosie Turner passte ihre Prognosen für das dritte Quartal des Pharma- und Spezialchemiekonzerns an die jüngsten Währungsentwicklungen an. Die Margenschätzungen für den Bereich Life Science habe sie aufgrund des üblichen "Zweites-Halbjahr-Effekts" und für das Elektronik-Segment wegen eines weiteren Rückgangs bei den Displays reduziert, schrieb die Expertin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag;