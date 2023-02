NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach dem Kapitalmarkttag des Autobauers mit Fokus auf Software auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi lobte die Software-Vision des Managements. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mercedes mache in diesem Bereich weiter große Fortschritte./ajx/he;