NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Seine Schätzungen für 2023 lägen deutlich über dem Konsens, da er davon ausgehe, dass die Preise in der Automobilindustrie, insbesondere bei den Premiummarken wie Mercedes-Benz, stabil bleiben werden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/la;