LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Profitabilität im Autogeschäft sei im ersten Quartal ein weiteres Mal außergewöhnlich hoch gewesen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management peile daher nun das obere Ende der bisherigen Margen-Zielspanne an. Auf dem kommenden Kapitalmarkttag könnte es dann positive Anpassungen auf anderer Kennziffer-Ebene geben./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 18:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.