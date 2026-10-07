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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

37.36
CHF
-0.79
CHF
-2.06 %
17:36:00
SWX
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08.10.2026 21:06:23

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Mercedes-Benz Group
36.43 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel des Autobauers entsprächen in puncto Umsatz und Profitabilität weitgehend den Konsensschätzungen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 19:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 19:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39.12 € 		Abst. Kursziel*:
78.94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78.66%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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