Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
37.36CHF
-0.79CHF
-2.06 %
17:36:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.10.2026 21:06:23
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Mercedes-Benz Group
36.43 CHF -1.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel des Autobauers entsprächen in puncto Umsatz und Profitabilität weitgehend den Konsensschätzungen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 19:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 19:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.12 €
|
Abst. Kursziel*:
78.94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78.66%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|21:06
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|21:06
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|21:06
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37.36
|-2.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Mercedes-Benz Group Overweight
|21:00
|
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|20:36
|
Jefferies & Company Inc.
DHL Group Hold
|20:22
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold
|19:27
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|19:27
|
Jefferies & Company Inc.
SGL Carbon Hold
|17:27
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy