NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen des Fahrzeugherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die überraschend gute Entwicklung und optimistische Aussagen des Managements dürften zu einer Neubewertung der Jahresaussichten führen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Strategie des Fahrzeugherstellers und der Rückenwind für ihn würden unterschätzt./gl/ajx;