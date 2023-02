NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Autobauer habe mit seinem vierten Quartal durch die Bank besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Freitag. Er lobte zudem den sehr starken Margenausblick auf 2023./ck/edh;