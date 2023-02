NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz vor Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Luxusstrategie des Autobauers und deren Umsetzung würden am Markt immer noch unterschätzt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management könnte gegenüber skeptischen Anlegern mit der Fokussierung auf Preise statt Volumina, einem besseren Margenprofil in schwierigen Zeiten, Aktienrückkäufen und optimistischeren Aussagen zu den Zielen bis 2025 punkten./gl/edh;