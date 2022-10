NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einer Analystenkonferenz von 91 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese sei ermutigend gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht dürften sich die Preise weiter gut entwickeln und auch die Situation rund um die Gasversorgung des Autobauers verbessere sich./bek/he;