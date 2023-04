NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das erste Quartal untermauere die Zuversicht für das Automobilgeschäft des Automobilherstellers, schrieb Analyst Philippe Houchois am Freitag in einer ersten Reaktion. Er verwies zudem auf den besseren Ausblick für das Nutzfahrzeuggeschäft des Nutzfahrzeugherstellers./bek/ag;