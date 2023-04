NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Autobauer habe abermals stark abgeschnitten und über weiter widerstandsfähige Margen in seinem Kerngeschäft berichtet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) und der freie Barmittelzufluss lägen deutlich über den Erwartungen./gl/he;