NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe vergangene Woche mit den Geschäftszahlen und einem vier Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm erfreuliche Nachrichten veröffentlicht, auch wenn davon vieles schon erwartet worden sei und der freie Barmittelzufluss ein wenig enttäuscht habe, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Stuttgarter bauten ihre Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Software und Vertrieb aus, um ihre branchenführenden Margen zu behaupten und die Verwässerung der Margen bei Elektroautos zu kompensieren./gl/mis;