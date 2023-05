NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einem Kapitalmarkttag zum Transporter-Geschäft von 96 auf 98 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Konzern habe die Stärke der Marke Mercedes betont, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Segment Transporter bleibe eine Kernmarke im Portfolio. Mit Blick voraus zeichneten sich hier höhere Margen ab./bek/tih;