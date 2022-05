FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor dem anstehenden Kapitalmarkttag des Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Vorstand dürfte den Investoren erklären, wie er sich als Luxusmarke positionieren will, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mercedes-Benz könne zudem seinen Margenausblick erhöhen. Für die Aktie seien die vorherigen Kapitalmarkttage ein Erfolg gewesen, und auch der kommende könnte Rückenwind verleihen./jcf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 13:41 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.