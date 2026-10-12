Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen aus der Autobranche von 52 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei Mercedes-Benz schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
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Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
39.69 €
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Abst. Kursziel*:
15.88%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.88%
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Analyst Name::
Philippe Houchois
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KGV*:
-