NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen aus der Autobranche von 52 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei Mercedes-Benz schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus./bek/ajx;