NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 315 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der US-Fast-Food-Riese habe den vergleichbaren Umsatz auf Konzernebene sowie auf dem heimischen Markt stärker als erwartet gesteigert, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den jüngsten Quartalszahlen./gl/zb;