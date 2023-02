NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 262 US-Dollar belassen. Die Fast-Food-Kette habe im vierten Quartal starke Umsätze erzielt, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick wirke vor diesem Hintergrund konservativ./tih/bek;