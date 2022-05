NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Die Entscheidung der Schnellrestaurant-Kette zur Beendigung des Russland-Geschäfts dürfte sowohl der Aktie als auch der Marge von McDonald's gut tun, schrieb Analyst Christopher Carril in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Markt dürfte der Schritt bereits erwartet worden sein./jcf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 09:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 09:39 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.