NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat McDonalds mit "Outperform" und einem Kursziel von 218 US-Dollar in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach der jüngsten Kursschwäche biete sich potenziellen Anlegern nun eine attraktive Kaufgelegenheit, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie der Bank. Die umfangreichen Investitionen dürften sich in der Zukunft beim Umsatz auszahlen. Auch die Ergebnisse und der Free Cashflow der Fastfood-Kette sollten 2020 und darüber hinaus von den Investitionen profitieren./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2019 / 15:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 16:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.