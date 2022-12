NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession sei die US-Schnellrestaurantkette sein bevorzugter Branchentitel, schrieb Analyst Andy Barish in eine am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2023. Das Schlussquartal 2022 dürfte einen anhaltend starken Nachfragetrend auf dem heimischen Markt belegen. Zudem erschienen die inzwischen gesunkenen Margenerwartungen erreichbar und McDonald's könnte Marktanteile gewinnen./gl/edh;