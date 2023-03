NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 815 Euro belassen. Bei den nach Ostern anstehenden Quartalsumsatzzahlen des Luxusgüterherstellers dürfte der Fokus auf dem Ausmaß der Erholung in China nach der Wiederöffnung des Landes liegen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie traut den Franzosen eine zwölfprozentige Steigerung der Erlöse zu. LVMH bleibe einer der besten Branchentitel./gl/bek;